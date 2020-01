Reta a su ex a un duelo de espadas por la custodia de sus hijos

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre encontró una forma muy peculiar de pelear por la custodia de sus hijos y retó a su exesposa a un duelo de espadas.

David Ostrom, de 40 años, originario de Iowa se tomó muy en serio el duelo y hasta pidió al juez del caso, tres meses para conseguir las espadas samurái para llevar acabo el duelo.

El juez por su parte dijo que la petición le pareció absurda y hasta el momento dijo que no tomará una decisión al respecto.

DIVORCE DUEL ⚔️ David Ostrom, 40, said that his former wife, Bridgette Ostrom, 38, had “destroyed (him) legally.” As such, he’s asking a judge to allow them to duel with Japanese samurai swords.

