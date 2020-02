Reportan tiroteo en residencia estudiantil de Texas; hay dos muertos

ESTADOS UNIDOS.- Se registró un tiroteo en una residencia estudiantil; hubo por lo menos dos muertos y un herido.

La policía de Texas y personal de la Universidad A&M, en la ciudad de Commerce fueron quienes informaron del hecho.

No obstante, se desconoce hasta el momento si las víctimas eran estudiantes o profesores de la universidad.

Además agregaron que una persona más resultó herida y que la trasladaron al hospital.

La policía pidió a los estudiantes, profesores y personal resguardarse en lugares seguros hasta “nuevo aviso”.

Sin embargo, no se mencionó si detuvieron al agresor o si este huyó.

There have been 2 confirmed deaths. The third victim has been taken to the hospital for treatment. UPD has stationed officers throughout campus, including all key gathering points, for the safety of the campus community.

We will continue to share updates as they are available.

— A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020