Relajan medidas contra el Covid-19 en dos entidades de Estados Unidos; mira cuáles son

ESTADOS UNIDOS.- Dos estados norteamericanos decidieron relajar las medidas sanitarias contra el Covid-19, entre ellas el uso del cubrebocas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que ya no usarán cubrebocas en la entidad y señaló que, a partir del próximo 10 de marzo, las empresas podrán abrir a su máxima capacidad.

Desde la semana pasada, Abbott había adelantado que daría a conocer nuevas medidas sobre la pandemia, lo que generó controversia, ya que Estados Unidos busca reforzar el plan de vacunación.

Destacó que esto no significa que los texanos dejen de lado las medidas de sanidad.

No obstante, enfatizó en que es responsabilidad de cada ciudadano el cómo cuidan su salud y la de los demás.

Por el momento, las empresas de Texas tienen permitido laborar con un 75% de su capacidad, pero debe reducirse en caso de que en la zona los casos de Covid-19 representen más del 15% de las áreas de servicio de los hospitales.

Ante la decisión del gobernador, alcaldes de distintos condades como Austin, Steve Adler, enviaron una carta a Abbot pidiéndole que mantenga el mandato del uso del cubrebocas.

De igual manera, el gobernador de Mississippi, Tare Reeves, también aseguró que, a partir de este miércoles, se levantará el mandato de utilizar cubrebocas.

Asimismo, las empresas volverán a operar al 100% de su capacidad, también desde mañana.

Starting tomorrow, we are lifting all of our county mask mandates and businesses will be able to operate at full capacity without any state-imposed rules. Our hospitalizations and case numbers have plummeted, and the vaccine is being rapidly distributed. It is time!

— Tate Reeves (@tatereeves) March 2, 2021