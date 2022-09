Reino Unido: Encuentran un tesoro en su cocina

REINO UNIDO.- Un matrimonio británico encontró un bote lleno de monedas de oro, al remodelar la cocina de su casa, un tesoro escondido.

En el pueblo de Ellerby, North Yorkshire, la vivienda del siglo XVIII la habitó previamente una familia de comerciantes rica e influyente, los Fernley-Maisters; importadores y exportadores de mineral de hierro, madera y carbón, miembros del parlamento en aquella época.

El tesoro que encontraron dentro del bote, eran 264 monedas de oro, valuado en 250 mil libras esterlinas, casi 300 mil euros, 5 millones 934 mil pesos mexicanos.

Las analizó un experto y las pusieron a disposición de los coleccionistas para el próximo otoño por parte de los subastadores londinenses Spink & Son.

Dentro de las monedas se encontraron:

A fascinating find is coming up for sale at #spinkauctions and will be one of the highlights of the Autumn Season! https://t.co/ZOY4C0343B#numismatics #goldcoins #auction

— Spink & Son (@SpinkandSon) August 31, 2022