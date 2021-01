¿Quién era Ashli Babbitt, la mujer baleada en el Capitolio?

ESTADOS UNIDOS.- Ashli Babbitt fue una de las personas que murió tras participar en la toma del Capitolio de Estados Unidos. En la manifestación se rechazó que se reconociera a Joe Biden como presidente.

Ashli tenía 35 años de edad, era exmilitar, simpatizante del presidente Donald Trump y vivía en San Diego, California.

Era una veterana de las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Desde hace años, se encargaba de un negocio de servicio de mantenimiento de piscinas junto con su esposo, Timothy McEntee.

Su esposo explicó que fue enviada a Afganistán, Irak y Kuwait durante los 14 años en los que estuvo de servicio.

Ahí se conocieron pero se divorciaron en 2019. Sin embargo después se reconciliaron y se casaron nuevamente.

Ashli estaba convencida del presunto fraude en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, por lo que siempre mostro su apoyo a Trump.

El día de ayer, Babbitt acudió como parte de los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio, cuando los legisladores realizaban la ratificación del triunfo de Biden.

La mujer perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza del arma de uno de los agentes del Congreso.

Al poco tiempo de fallecer, comenzaron a circular varios videos con sus últimos minutos de vida. En una de las grabaciones se muestra la mano que ejecuta el disparo apuntando a manifestantes.

Al sobresalir por encima del resto de manifestantes, facilitó que la dispararan a Ashli Babbitt.

En la última grabación en la que aparece Babbitt con vida, ella mira hacia arriba, tiene el cuello lleno de sangre y parece que se le corta la respiración.

El jefe de policía de Washington confirmó que el disparo provenía de la policía del Capitolio y que ya está en marcha una investigación para aclarar lo sucedido. En dicha manifestación también murieron otras tres personas. Además la policía realizó 52 arrestos, incluyendo 26 dentro del Capitolio.

LIVE in DC: A young woman has been shot in the neck inside of the Capitol Building.

SOURCE: @TaylerUSA

pic.twitter.com/tRkkjVTlJQ

— The Post Millennial (@TPostMillennial) January 6, 2021