Profesor muestra la física de una forma divertida

ESTADOS UNIDOS.- David Wrigth de 69 años es un profesor que enseña física y astronomía en un colegio de Virginia, Estados Unidos; de una forma práctica y divertida.

Él ha decido enseñar con experimentos divertidos y arriesgados y a todos sus alumnos les encanta y a él le encanta ser profesor de física.

Comenta que le encanta enseñar de esta manera por que los estudiantes ven en la física una forma divertida para aprender; se olvidan de la clásica materia difícil y complicada.

Una alumna al ver todo el potencial de su maestro, decidió reunir sus videos y publicarlos en internet; rápidamente se hizo viral y ahora cuenta con más de 20 millones de reproducciones.

En el siguiente hilo de Twitter nos muestra algunos experimentos y la reacción del maestro al ver que se hizo famoso.

Y’all need to see this video collage of all the crazy things my Physics Professor did this semester😭. He’s in his 70s and is still doing all of this for us🥺💛 pic.twitter.com/JaICjzVB5I

— Erica✨ (@its_riccaa) December 11, 2019