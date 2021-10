Por medidas anticovid, niños almorzarán bajo la lluvia en el recreo

ESTADOS UNIDOS.- Un distrito escolar en California, Estados Unidos, desató polémica luego de anunciar que aún con pronóstico de lluvia, los alumnos almorzarían fuera de las aulas.

Enviaron un comunicado a los padres de familia donde les pedía que por las medidas contra el Covid-19, llevaran a sus hijos con ropa de lluvia.

Dicho comunicado enfureció a varios padres de familia, por lo que muchos recurrieron a quejarse en redes sociales para expresar su frustración ante el comunicado del distrito escolar.

Por su parte, el legislador republicano Kevin Kiley hizo una afirmación sobre la crueldad en los niños.

A school district in Davis is forcing students to eat lunch outside in the rain to keep them "safe." Cruelty to children has been normalized in California.

— Kevin Kiley (@KevinKileyCA) October 19, 2021