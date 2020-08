Policía dispara 7 veces a un afroamericano frente a su familia en EU

ESTADOS UNIDOS.- Policías estadounidenses volvieron a desatar una polémica, luego de dispararle en siete ocasiones a un hombre afroamericano identificado como Jacob Blake.

Este suceso se dio en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos luego de que aparentemente la policía llegara a atender un incidente doméstico.

Hasta el momento todavía no se sabe con exactitud qué fue lo que originó la agresión, pero el video ya circula por todo el Internet.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020