Parlamento británico aprueba el Brexit

GRAN BRETAÑA.- El Parlamento británico aprobó el proyecto de ley Brexit, por lo que ahora pasará a la Cámara de los Lores, que pueden aplazar la salida pero no cancelarla.

La Cámara de los Comunes votó 330 votos a favor y 231 en contra para la aprobación definitiva de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Today I met with @vonderleyen. When we leave the EU on January 31st, we will negotiate a new free trade agreement with our European partners and continue to work together as friends and sovereign equals to tackle the world’s greatest challenges. pic.twitter.com/ahN6gYqIVn

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 8, 2020