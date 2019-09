No existe “Gen gay” que determine la homosexualidad confirma la ciencia

ESTADOS UNIDOS.- Un amplio estudio en el área biológica del comportamiento sexual confirmó que no existe un “gen gay” que predisponga a ciertas personas a gustar de parejas del mismo sexo.

En los años 90 se dio el auge de la idea acerca de que existía un gen específico que determinaba si una persona era homosexual.

No hay evidencia de que exista un gen aislado o determinado que afecte la conducta sexual.

En cambio, lo que si influye es una combinación de factores como la genética(varios genes implicados), el ambiente, la parte social y cultural en cuanto de elegir a una pareja se trata.

En el estudio participaron aproximadamente 470mil personas que aseguraron tener un comportamiento homosexual.

La investigación fue llevada a cabo por un equipo científico internacional de investigadores en Europa y Estados Unidos, publicado en la revista Science.

El equipo de investigadores fue liderado por la bióloga Andrea Ganna del instituto de Medicina Molecular de Finlandia y el genetista Benjamin Neale del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT siglas en inglés).

Cinco variantes genéticas están asociadas con el comportamiento homosexual.

De acuerdo a la bióloga Andrea Ganna, estas variantes tienen “un efecto muy pequeño” en el comportamiento sexual, explican menos del 1% de la conducta homosexual.

El análisis concluye que no es posible predecir si una persona será homosexual o no solo por la información genética.

Por su parte, David Curtis un profesor de genética en University College London expresó:

“…si la homosexualidad no está determinada genéticamente, como muestra este estudio, eso no significa que no sea de alguna manera una parte innata e indispensable de la personalidad de la personalidad de un individuo”.