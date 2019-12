Niña dibuja en sus pies tenis Nike para correr

FILIPINAS.- Rhea Bullos, una niña Finlandesa de tan solo 11 años, se hizo viral ya que dibujo en los vendajes de sus pies, los logotipos de la marca deportiva Nike, haciendo referencia a los tenis que utilizan corredores profesionales.

La pequeña ganó tres medallas de oro en atletismo en las categorías de 400, 800 y mil 500 metros, en Balasan, Filipinas, en las carreras regionales organizadas por el Consejo Deportivo de las Escuelas de su país.

A pesar de que sus padres no tenían el recurso necesario para comprarle un par de tenis Nike a la pequeña corredora, esto no le impidió concursar y ganar en las categorías ya mencionadas.

Su entrenador Predirick Valenzuela subió la historia en sus redes sociales y rápidamente se hizo viral; Jeff Cariaso, cofundador de la tienda de basquetbol Titan22 y entrenador de Alaska Aces (equipo profesional de Filipinas) pidió que lo apoyaran para poder encontrar a Rhea Bullos.

Más tarde The Daily Guardian subió a sus redes una fotografía de la pequeña en la que se mostraba sosteniendo unos tenis Nike.

LOOK: SM City buys new shoes for Rhea Bullos, a Balasan runner who has been trending on social media after her picture wearing makeshift ‘Nike’ shoes went viral.

Rhea was taken to the SM Store in SM City Iloilo where she was bought a new pair of shoes, socks and a sports bag. pic.twitter.com/EXo879Gbg5

— Daily Guardian (@dailyguardianph) December 11, 2019