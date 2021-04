Mujer de 104 años se recupera por segunda vez de Covid-19 en Colombia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer de 104 años de Tunja, Colombia, se recuperó del Covid-19 por segunda ocasión. Yina Stella Gómez, jefa del asilo San José, dijo que la primera vez que la señora se contagió estuvo bajo aislamiento en el lugar.

Sin embargo, al haberse reinfectado, fue llevada a la Clínica Canelones, de acuerdo con el medio local Blu Radio.

La mujer fue dada de alta del centro médico, y al ser trasladada al asilo donde vive desde hace más de 25 años, fue despedida con aplausos.

El médico internista de la clínica María Josefa Canelones, Ricardo Morera, señaló que la mujer tuvo una evolución en los primeros días.

No obstante, reconoció que en un principio no descartaron intubarla. Pero esperaron, ya que la mujer no tuvo requerimientos de ventilación mecánica pero sí alto flujo de oxígeno.

La abuela de 104 años ya había recibido la primera dosis de la vacuna anticovid antes de reinfectarse, además de superar un cáncer de nariz hace algunos años.