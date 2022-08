Mueren tres vacacionistas por estallido de una bomba en Ucrania

UCRANIA.- Una bomba estalló dentro de una playa, al menos tres vacacionistas murieron y dos más resultaron heridos.

La invasión de las tropas del Ejército de Rusia continua. El atentado se grabó en video y se difundió a través de redes sociales.

A mine exploded on the beach of Zatoka in Ukraine today, killing four people.pic.twitter.com/olaImlQZhy

— Altavista 🇪🇺🇺🇦 (@na_intel) August 15, 2022