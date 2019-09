Muere el expresidente francés Jacques Chirac

FRANCIA.- El expresidente de Francia, Jacques Chirac, murió la mañana del jueves a los 86 años, informó su yerno Frédéric Salat-Baroux.

Jacques Chirac fue uno de los más grandes representantes de la derecha Francesa; fue presidente de Francia entre 1995 y 2007.

“El presidente Jacques Chirac murió esta mañana entre su familia. En paz”, dijo Frédéric Salat-Baroux, esposo de Claude Chirac.

La asamblea Nacional y el Senado guardaron un minuto de silencio por la muerte del expresidente, quien también fue alcalde de París.

Durante su presidencia, Francia entró en el euro y abolió el servicio militar obligatorio; desde hace dos años, limitó su presencia en público, luego de un derrame cerebral que le dejó pérdida de memoria y sordera.

Varias personalidades de la política a nivel internacional han expresado sus condolencias, por la muerte de Jacques Chirac:

Lamentamos la partida del hermano Jacques Chirac, ex presidente de #Francia que acompañó solidariamente el inicio de la Revolución Democrática y Cultural en #Bolivia. Honramos su obra y legado a favor de la democracia y la construcción de un mundo multipolar. Paz en su tumba. pic.twitter.com/DwFj2JqjVm — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 26, 2019

Merci à Jacques Chirac pour son action en faveur de la tour Eiffel. pic.twitter.com/vo8nNoYNvC — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 26, 2019

O presidente Jacques Chirac foi meu amigo e foi amigo do Brasil. Estadistas com sua visão, capazes de dialogar com líderes de pensamento diferente em torno de objetivos elevados, como a paz e a cooperação entre países, fazem muita falta no mundo de hoje. — Lula (@LulaOficial) September 26, 2019

I join all my fellow French citizens in sadness and mourning the loss of our former president, Jacques Chirac. He was a visionary statesman and an inspirational leader who tirelessly worked to improve the lives of the French people and build a more peaceful world. — Christine Lagarde (@Lagarde) September 26, 2019

President Jacques Chirac was an inspiring leader, dedicated to serving his country and building a better, more peaceful world. Canadians are mourning with our friends in France, and send our deepest condolences to his family and loved ones. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 26, 2019

El fallecido Jacques Chirac habla desde una tribuna ante las imágenes de sus mentores Charles de Gaulle y Georges Pompidou, durante un acto de la Unión de Demócratas por la República, el 15 de junio de 1975. pic.twitter.com/SA9WxtRoV2 — Archivos de la Historia (@Arcdelahistori) September 26, 2019