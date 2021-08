Misión de EU en Afganistán termina tras 20 de guerra; se retiran por completo las tropas

KABUL.- Este lunes el Gobierno estadunidense confirmó que “su misión en Afganistán ha terminado”, esto tras 20 años de guerra.

Las últimas tropas y aviones dejaron el país y ahora el espacio aéreo de Afganistán está sin control, informó el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Además, afirmó que “el Ejército de los Estados Unidos, dejó de proporcionar funciones de control de tráfico aéreo en el aeropuerto internacional de Hamid Karzai”, el cual se ubica en la capital de Afganistán: Kabul.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que establece que los ciudadanos afganos deben salir de forma segura.

Sin embargo, la resolución tocó otros temas como la ayuda humanitaria y el rechazo del terrorismo, donde se dio la abstención de China y también Rusia, a esta última la criticaron por su débil condena de las violaciones contra los derechos humanos.

BREAKING: US has completed efforts to evacuate remaining civilians and troops from Afghanistan, effectively ending the longest war in American history, Pentagon says. https://t.co/RdYLvfum24 pic.twitter.com/x9IkVM8ftt

— MSNBC (@MSNBC) August 30, 2021