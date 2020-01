Millonario japonés busca una novia para que lo acompañe a la Luna

Para postularse hay que ingresar en el sitio del empresario, hay tiempo hasta el 17 de enero y entre el 25 y 26 se harán las elecciones.

Entre febrero y marzo Maezawa conocerá personalmente a las candidatas, compartirá citas con ellas y se anunciará quién fue elegida a fines de marzo.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020