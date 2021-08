Miles intentan huir de Afganistán; se aferran a las llantas de los aviones

AFGANISTÁN.- Miles de personas intentan huir de Afganistán luego de que los Talibanes tomaran el país entero; las estampidas en el aeropuerto es incontrolable.

El aeropuerto internacional de Kabul suspendió incluso todos los vuelos comerciales, ante el caos que se vive.

Absolutely shocking and sad video showing people dropping from the plane.

The people need to return back to their homes and leave the airport.

There are no commercial flights from the airport. pic.twitter.com/3HNJUBCyPe

