Lula, expresidente de Brasil, sale de prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula Silva, salió de prisión este viernes. Menos de un día después de que el Tribunal Supremo falló que una persona sólo puede ser encarcelada después de que se hayan resuelto todas sus apelaciones.

Cientos de partidarios de Lula con camisetas rojas, congregados frente a la sede de la Policía Federal en la ciudad sureña de Curitiba, vitorearon al popular político de 74 años, cuya liberación podría ser ánimos a una oposición desmoralizada.

El expresidente de Brasil, que llevaba 19 meses encarcelado por corrupción y al que la justicia impidió concurrir a las últimas elecciones, ha vuelto a pisar la calle.

Lula, que aún está apelando su condena por corrupción y lavado de dinero con relación a la compra de un apartamento frente al mar en el estado Sao Paulo, abrazó a su hija, alzó un puño y luego se abrió paso hasta un escenario donde lo rodearon su novia y otras personas.

“No tienen idea de la dimensión del significado de que esté aquí con ustedes”, les dijo Lula a sus jubilosos partidarios, agradeciéndole a los líderes sindicales y a su partido, el Partido de los Trabajadores (PT). “Ellos no arrestaron a un hombre. Intentaron detener una idea. Una idea no desaparece”.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, señaló sobre la liberación el sábado que “no se debe dar munición al canalla que momentáneamente está libre”.

“Amantes de la libertad y del bien, somos mayoría. No podemos cometer errores. Sin norte ni mando, hasta la mejor tropa dispara para todas partes, inclusive contra los amigos. No den munición al canalla, que momentáneamente está libre, pero cargado de culpa”, tuiteó el mandatario.

El presidente Nicolás, por su parte, Maduro celebró el hecho con “profunda alegría por la liberación de mi hermano y amigo”, escribió en Twitter.

Así mismo, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, señaló que “su entereza -refiriéndose a Lula- demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre”.

Muito grato às palavras do companheiro. Quero que saiba que pode contar comigo no que for preciso para conduzir a Argentina em direção a resolver os problemas do povo pobre. Agradeço de coração a solidariedade que demonstrou me visitando na prisão. Deus abençoe o povo argentino! https://t.co/TmMfrQuOwG

— Lula (@LulaOficial) November 8, 2019