Lee Jae-myung, líder opositor de Corea del Sur es apuñalado en el cuello frente a periodistas

COREA DEL SUR.- Durante una visita a la ciudad de Busan, Lee Jae-myung, líder del partido democrático de Corea del Sur, fue apuñalado este martes 2 de enero.

En un dramático giro de eventos, Lee Jae-myung, fue apuñalado en el cuello durante una rueda de prensa. Había inspeccionado la construcción de un nuevo aeropuerto en la isla de Gadeok, Busan.

El ataque ocurrió después de la visita, cuando un hombre se acercó a Lee bajo la apariencia de solicitar un autógrafo.

En un video que se hizo viral, se observa el momento en que el agresor lo ataca. Fue una rápida intervención de su seguridad y otras personas presentes.

Con una hemorragia evidente, Lee fue trasladado consciente a un hospital local.

El agresor fue arrestado en el lugar, aunque sus motivaciones aún no han sido reveladas.

Lee Jae-myung, conocido por su historia de superación, desde ser un niño trabajador hasta liderar un partido político, ha enfrentado desafíos recientes al perder las elecciones presidenciales de 2023.

Este atentado plantea preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

Las imágenes difundidas por la televisión surcoreana muestran a Lee en el suelo, mientras alguien intenta contener la hemorragia.

Lee Jae-myung, the leader of the main opposition party & archnemesis to current President Yoon Suk-yeol, was stabbed in the neck by an unidentified person Tuesday during his visit to Busan.

