“La bestia”, la limusina blindada que será el transporte oficial de Biden

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden se convirtió en el presidente de los Estados Unidos este miércoles, por lo que ahora no solo habitará la Casa Blanca, sino que también heredará “La Bestia”.

Se trata nada más y nada menos que de una limusina de la marca Cadillac fabricada por General Motors, que de ahora en adelante será el transporte oficial de Joe Biden.

El apodo del automóvil se debe a las impresionantes funciones con las que cuenta, que están enfocadas en salvaguardar la integridad del presidente.

Cabe destacar que, debido a la importancia de su puesto y por motivos de seguridad, el demócrata no podrá conducir un coche en los próximos 4 años.

Este vehículo fue estrenado por el expresidente Donald Trump, y como es relativamente nuevo, pasará a manos de Joe Biden.

La limusina blindada es tan potente que tiene la capacidad de transmitir el código para enviar armas nucleares. Tiene un grosor de carrocería de aproximadamente 20 centímetros y sus ventanas son de un espesor de 11 centímetros.

Incluso hay algunas leyendas urbanas a su alrededor, pues hay quien asegura que hasta poseía litro y medio de la sangre de Donald Trump.

Supuestamente está guardado en un depósito de refrigeración y se encuentra ahí en caso de que haya un ataque y se necesite efectuar una transfusión.

Si el rumor es cierto, la bolsa de sangre sería reemplazada por la de Joe Biden en los próximos días.

