Jóvenes dan alcohol con cloro a un niño con autismo; queda en coma

REINO UNIDO.- Un niño de 12 años con autismo, identificado como Ronnie Philips, estuvo ingresado en estado de coma en el hospital St. Goerge. Según el Daily Mail le habrían dado a ingerir una bebida que pudo ser mezclada con cloro.

Ronnie se escapó el pasado viernes con su hermano Jimmy de 11 años cuando su madre, Danielle Potter, ya dormía.

Quedaron de verse con algunos niños mayores que le dieron a Ronnie una lata de ginebra. Las autoridades no han confirmado la mezcla de la bebida, pero la familia asegura que contenía cloro.

Luego de beber, Ronnie cayó derrumbado en medio de la calle y los otros jóvenes huyeron sin prestar ayuda.

Una mujer encontró a los dos niños y llamó a los servicios de emergencia. Jimmy, el hermano de Ronnie que quedó traumatizado por el incidente, estuvo al lado de su hermano pensando que había fallecido.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital St. George en Tooting, al sur de Londres, donde lo pusieron en coma inducido.

Desde entonces, le retiraron el soporte vital y debe regresar a casa en breve.

Por su parte la abuela de Ronnie ha lanzado una recaudación de fondos para apoyarlo después del incidente.

“Los niños serán niños, pero este tipo de cosas son ridículas y peligrosas. Ahora está despierto, pero no puede entender por qué no le agrada a nadie y tampoco cómo le han hecho esto cuando les consideraba sus amigos. Quiero demostrarle que a la gente le importa y que no todos son desagradables”, concluyó la familiar del pequeño.