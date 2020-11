Joe Biden anuncia su equipo de comunicación conformado totalmente de mujeres

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden, el presidente electo estadounidense, dio a conocer su equipo de comunicación de alto nivel, el cual estará conformado enteramente por mujeres.

La formación de este equipo es un hecho histórico, ya que es la primera vez que las funciones de comunicación son ocupadas íntegramente por mujeres.

A través de redes sociales, el equipo de Transición presidencial Biden-Harris presentó al nuevo personal de la Casa Blanca.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020