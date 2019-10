Investigadores de la pobreza se llevan el Nobel de Economía 2019

SUECIA.- La Academia Real de Ciencias Sueca, otorgó el Premio Nobel de Economía 2019 a Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer; por sus trabajos sobre la pobreza.

El jurado indicó que ganaron “por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global”.

Esther Duflo, de 46 años, es la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de economía en la historia. La primera fue Elinor Ostro, en 2009.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019