Interrumpen conferencia de Trump por tiroteo fuera de la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump interrumpió abruptamente la conferencia de prensa luego de que un miembro del Servicio Secreto se acercara para pedirle que saliera de la sala.

Minutos más tarde regresó a la sala para continuar su informe diario sobre la situación del Covid-19 en Estados Unidos.

Durante el tiempo que el presidente Trump estuvo fuera de la sala de periodistas, esta fue cerrada, manteniendo en su interior a la prensa.

Video: Here’s Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf

— Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020