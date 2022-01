Incendio en edificio de Nueva York deja 19 muertos y más de 50 heridos

ESTADOS UNIDOS.- Un incendio en un edificio de viviendas provocó la muerte de 19 personas y más de 50 heridos, de acuerdo con las autoridades. Los hechos ocurrieron en el distrito neoyorquino de el Bronx.

Según el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY), más de 200 elementos participaron en las tareas de extinción del fuego.

Éste se inició en el tercero de los 19 pisos del complejo de apartamentos por causas todavía desconocidas.

Por su parte el alcalde de Nueva York, Eric Adams, comentó que al menos 19 personas murieron y 63 resultaron heridas.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 19 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/R3pnXs8NlX

— FDNY (@FDNY) January 9, 2022