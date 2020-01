Hoy podrían absolver a Donald Trump en el juicio de destitución

ESTADOS UNIDOS.- El jueves fue el último día de preguntas en el juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien está acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Hoy, se votará si llaman o no a testigos, lo que podría llevar a un abrupto final para este juicio. Los demócratas están presionando para escuchar el testimonio de John Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional de Trump, y el de otros funcionarios.

En el juicio, la atención se ha centrado en la polémica defensa de un abogado de Trump, y en al intento de Rand Paul, un senador republicano, para poner en evidencia al informante que generó la investigación contra el presidente.

There is no need for more evidence to prove that the president asked Ukraine to investigate Joe Biden and his son, Hunter; he said this on television on October 3, 2019, and during his July 25, 2019, telephone call with the president of Ukraine. 2/15

— Sen. Lamar Alexander (@SenAlexander) January 31, 2020