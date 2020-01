Hombre mata a su hija y yerno; luego intenta suicidarse

AUSTRALIA.- Lindita y Veton Musai murieron luego de que el padre de ella les disparara; ella falleció al instante y él en un hospital.

La tragedia ocurrió el 31 de diciembre del 2019 en Yarraville, Melbourne, en Australia; el primo de Veton escribió en Facebook: “Como un padre puede quitarle la vida a su propia hija; esto va más allá de mi comprensión”.

Luego de asesinar a su hija y su yerno, el hombre de 55 años intentó quitarse la vida pero solo logró herirse y permanece bajo vigilancia policial en un hospital.

Veton Musai & wife Lindita Musai were celebrating their first wedding anniversary on NYE when Lindita’s father decided to cut their lives & matrimony short.

May they rest in peace. Australian & New Zealander #Albanians are mourning & our thoughts are with family & friends. 🌹 pic.twitter.com/ASzvWUxbD3

— Virgil Arvaniti (@varvanitas) January 1, 2020