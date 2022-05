Hombre asesinado en tren de Nueva York era de origen mexicano

ESTADOS UNIDOS.- La policía de Estados Unidos, confirmó que el hombre asesinado en un tren de Nueva York era de origen mexicano. De acuerdo con la policía, el ataque ocurrido el domingo, parecía ser un ataque no provocado.

Daniel Enríquez, de 48 años, quien era residente de Brooklyn, fue baleado por un hombre encapuchado a bordo de un tren poco antes de llegar a la estación de Canal Street en Manhattan.

🚨We need all eyes on this.@NYPDDetectives need your help identifying & locating this man who is wanted for homicide in the tragic, senseless shooting of a man on a “Q” train that was approaching the Canal/Centre St. station on Sunday.

Call @NYPDTips at #800577TIPS with info. pic.twitter.com/pyHw4XYF97

— Commissioner Sewell (@NYPDPC) May 23, 2022