Hallan muertos a dos recién nacidos en EU; uno con un cuchillo en la cabeza

ESTADOS UNIDOS.- Se localizó a dos gemelos recién nacidos muertos el pasado jueves en un departamento en Nueva York, Estados Unidos (EU), donde vivían con su madre.

Las autoridades llegaron hasta el domicilio de la mujer, gracias a que uno de sus familiares la reportó a la policía, luego de una plática que tuvieron.

Cuando los oficiales llegaron, interrogaron a la mujer de 23 años sobre dónde estaban los bebés y ella señaló “no los quiero”.

Watch as @NYPDHousing update the media on this evening's two infants who were discovered unconscious and unresponsive in the confines of the @NYPD114pct @NYPDPSA9 pic.twitter.com/jDA3oaDAs6

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 22, 2021