Hallan a el oso de las cavernas más antiguo del mundo

RUSIA.- El descubrimiento de un oso de las cavernas en perfecto estado de conservación sorprendió a toda la comunidad científica, ya que señalan que esto es de “importancia mundial”.

El cadáver se encontraba en la isla Bolshoy Lyakhovsky, en Rusia cubierto de una capa fina de hielo derretido.

Esta capa normalmente se encuentra más gruesa y cubierta totalmente de nieve.

Científicos aseguran que este oso es el más antiguo en el mundo, ya que tiene más de 20 mil años de antigüedad.

HUGELY EXCITING! A cave bear carcass has been recovered from the permafrost on an Arctic island – “the first and only find of its kind.” The preservation is remarkable; all internal organs are present. And that nose! Wonderful 📷 NEFU https://t.co/U6nayPIsIp pic.twitter.com/gzggoCyHmA

— The Ice Age ❄️🌞 (@Jamie_Woodward_) September 12, 2020