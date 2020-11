Habla Trudeau con Biden, es el primer líder internacional en hacerlo después de las elecciones

ESTADOS UNIDOS.- Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, habló por teléfono con Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, para felicitarlo por su triunfo.

Con esto se convirtió en el primer líder internacional en dialogar con Biden después de las elecciones presidenciales.

I just spoke with @JoeBiden, and congratulated him again on his election. We’ve worked with each other before, and we’re ready to pick up on that work and tackle the challenges and opportunities facing our two countries – including climate change and COVID-19. pic.twitter.com/wldIwLSz5H

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 9, 2020