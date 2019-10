Fuertes incendios azotan California

ESTADOS UNIDOS.- Un fuerte incendio avanza con fuerza en la zona vinícola de Sonoma, California.

El incendio Kincade comenzó el miércoles en la noche, alcanzando las 4 mil hectáreas en pocas horas, según informó CalFire, la agencia de California responsable de la protección contra incendios.

Video taken in Canyon Country, California, captures the #TickFire behind a neighborhood as it rapid, and unexpectedly, approaches an occupied community as fires rage across California.

pic.twitter.com/ZGUcTBNwMv

— The Up2Dater (@UptoDateNewz) October 24, 2019