FOTOS: Nieve sorprende a París; invierno presenta hermosas postales de la ciudad

FRANCIA.- Este jueves, París vivió una nevada inusual, cubriendo con nieve los Campos Elíseos y otros puntos emblemáticos de la capital francesa. A pesar de los fríos inviernos de la ciudad, la nieve en noviembre es un fenómeno poco común. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos que mostraban la ciudad del amor bajo un manto blanco, creando escenas dignas de postal.

Las nevadas comenzaron en la madrugada en Bretaña y Normandía, donde se acumularon algunos centímetros de nieve. A partir de las 9:00 a.m., llegaron a varios puntos de Ile-de-France, afectando especialmente a la capital.

Météo France emitió una alerta naranja por nieve y hielo en 33 departamentos, una franja que se extiende hasta la frontera con Alemania y Suiza, incluyendo los Alpes.

Snow in Paris right now 💜 pic.twitter.com/OITvNvjsOZ

La nieve también cubrió Disneyland París, que ya estaba decorado para la Navidad, añadiendo un toque aún más mágico al parque de atracciones. Además, la ciudad de Versalles fue otra de las afectadas, con el blanco paisaje ofreciendo una vista encantadora.

❄️ Video: First heavy snow of the season at Disneyland Paris! pic.twitter.com/t5nDbHXShZ

— DLP Report (@DLPReport) November 21, 2024