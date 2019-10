Fiesta de Halloween deja 3 muertos y 9 heridos

ESTADOS UNIDOS.- Tres personas murieron y al menos nueve resultaron heridas luego de que se registrara un tiroteo en una fiesta de Halloween en Long Beach, California.

En su cuenta de Twitter, el departamento de bomberos informó que recibieron el aviso de un tiroteo casi a las 11 de la noche del martes.

Hear from our @LBFD PIO, Jake Heflin, providing details of tonight’s tragic incident. https://t.co/2YZzIE1KQP

— City of Long Beach (@LongBeachCity) October 30, 2019