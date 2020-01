Fatal accidente deja cinco muertos y 60 heridos

ESTADOS UNIDOS.- Cinco personas han muerto y por lo menos 60 han resultado heridas tras un fatal accidente múltiple.

Los hechos ocurrieron el Pensilvania, Estados Unidos, en la autopista de peaje Pennsylvania Turnpike, donde un autobús turístico, dos tráileres y varios automóviles chocaron.

El portavoz de la carretera ha informado que ya trasladaron a los heridos a tres hospitales diferentes de la zona; confirmaron la muerte de cinco personas.

Por el momento no se saben las causas que originaron el accidente masivo; las autoridades ya están investigando lo ocurrido.

Asimismo, varios tramos de la carretera permanecerán cerrados durante las próximas horas. El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, ha lamentado las muertes dando sus condolencias a los familiares.

Saddened to learn of the fatal pileup crash on the @PA_Turnpike this morning. Keeping victims and their families in my prayers.

Efforts by @PAStatePolice and responders prevented further loss of life.

Drivers: Follow @PATurnpikeAlert for detour and closing updates. Be safe.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) January 5, 2020