Evo Morales abandona Argentina para viajar a Cuba

BUENOS AIRES.- El ex presidente Evo Morales abandonó Argentina, para llevar un tratamiento médico en Cuba.

Esta noticia fue confirmada por el presidente argentino Alberto Fernández. A mediados de diciembre se le había otorgado refugio político a Evo Morales, luego de abandonar su país tras 14 años en el poder, en medio de una crisis social y política.

Con anterioridad, el ex presidente boliviano, ha viajado a la Habana para tratarse con médicos cubanos. Es en el 2017 y 2018 que fue operado de la garganta en este país.

Dentro de las declaraciones que el presidente argentino dio a través de la radio, no informa cuál es el problema de salud que tiene Evo Morales, pero aclara que aunque el ex presidente boliviano tenga la condición de refugiado, no le impide ir a Cuba.