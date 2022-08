Estados Unidos: Dos tiroteos y cuatro muertos en Maryland

ESTADOS UNIDOS.- Se reportó un tiroteo en el área de comida de un centro comercial en Hyattsville, Maryland.

En las inmediaciones del Mall at Prince George’s, se encontraba el reportero de 7News Brad Bell, quien señaló que le confirmaron varios disparos en el patio de comida.

Fue aproximadamente a las 4 p.m. No había amenaza activa y la policía aseguró la escena, según el departamento de Hyattsville.

The Mall at Prince George’s está ubicado en 3500 East-West Highway en Hyattsville. La policía aconsejó a las personas que eviten el área y dijo que se dará a conocer más información a medida que esté disponible.

La policía de Hyattsville confirma una muerte en el Mall at Prince George’s. La víctima era un hombre.

HPD is responding to a report of shots fired at the Mall at Prince George’s. Please avoid the area. More info as it becomes available.

