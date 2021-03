Escoltan aviones israelíes a bombardeos estadounidenses

ISRAEL.- Aviones de Estados Unidos sobrevolaron los cielos del territorio Israelí con el permiso de este país con la finalidad de disuadir la agresión y tranquilizar a los aliados del compromiso militar con EU.

Las fuerzas de la Defensa de Israel, a través de su cuenta de Twitter, dieron a conocer que aviones del modelo F-15 escoltaron a dos aviones bombardeos estadounidenses del modelo B-52.

Today (Sunday), Israeli Air Force F-15 fighter jets escorted two American B-52 bombers through Israeli airspace.

This flight is part of the joint strategic cooperation with US forces, which is pivotal in maintaining the security of Israeli and Middle Eastern skies. pic.twitter.com/CViOa3LvBT

— Israel Defense Forces (@IDF) March 7, 2021