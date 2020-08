Entrenan perros para detectar Covid-19; aciertan en el 100% de los casos

FRANCIA.- En la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort de Francia se realizó el entrenamiento e investigación, donde comprobaron que los perros son capaces de identificar el Covid-19.

Se entrenó a un grupo de perros para detectar en el sudor de las personas el Coronavirus, aun cuando permanecen asintomáticos.

Fueron utilizados ocho perros capaces de detectar explosivos y personas con cáncer de colon. Los resultados arrojaron que los animales pudieron acertar hasta el 100% de las veces.

No se sabe con exactitud qué es lo que huelen los perros, pero se cree que detectan un perfil particular y no un compuesto individual.

Se utilizaron muestras de sudor pues no se considera infeccioso para el Covid-19, por lo que representa un menor riesgo para manipular las muestras.

Détection Covid à l’aéroport de Dubai. Ou comment faire une sortie de ligne de prélèvements négatifs! Du très beau travail. Fier de vous. Merci Guillaume ! Publiée par Dominique Grandjean sur Jeudi 6 août 2020

También para el entrenamiento de los canes se utiliza un aparato para evitar el contacto directo con las muestras.

Por los resultados de dicha investigación, se han comenzado a entrenar perros en Bélgica, Brasil, Chile y Emiratos Árabes Unidos.

Con información de Radio Fórmula.