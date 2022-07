Encuentran una ballena albina muerta en Australia

AUSTRALIA.- Encontraron una ballena albina muerta en Mallacoota, podría ser un animal marítimo que estudiaban, por su color especial y poco común.

El mamífero se encontró en una playa, a la que no hay acceso por vía terrestre, no saben cuánto tiempo tenía el cuerpo ahí.

Un pescador la encontró, cruzó el mar en kayak para ver el mamífero, puede tratarse de Migaloo, lo investigaban los especialistas desde 1991. tras aparecer en el mar, le instalaron un chip de rastreo.

Sobre todo, Migaloo es considerado una celebridad marítima tanto para habitantes, expertos y turistas. Es una ballena jorobada que se cree pudo nacer en 1986. Desde hace dos años no se tenía registro de que continuara en ese territorio.

“Actualmente estamos trabajando con otros científicos para identificar a este animal. Puede o no ser Migaloo. Nada confirmado todavía”. Publicó en su cuenta de Twitter la doctora Vanessa Pirotta, quien investiga la situación.

#BREAKING This is a photo of the #white #whale washed up in #Victoria.

Currently working with other scientists to identify this individual. This may or may not be #Migaloo. Nothing confirmed yet. #watchthisspace

Photo contributed by a very kind person! Thank you! pic.twitter.com/DkMI7YfEOr

— Dr. Vanessa Pirotta (@VanessaPirotta) July 16, 2022