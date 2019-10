Encuentran 39 cadáveres en un contenedor de tráiler

CIUDAD DE MÉXICO.- La policía británica encontró este miércoles 39 cadáveres en el contenedor de un tráiler en Essex, Inglaterra. El conductor fue detenido como sospechoso de asesinato.

El hallazgo se registró en una zona industrial en Grays, condado de Essex, en la madrugada de este miércoles, mientras se realizaba una inspección de rutina.

Los elementos confirmaron que entre los cadáveres se encuentra un adolescente.

El conductor del camión, un hombre de 25 años, procedente de Irlanda del Norte, fue detenido como sospechoso de asesinato y es interrogado por el cuerpo policial de Essex.

Según versiones preliminares, el camión viajó desde Bulgaria y entró al país a través de Holyhead, Gales, el sábado pasado.

En tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que estaba “horrorizado por este trágico incidente”.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019