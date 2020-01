Encuentra cheques por 2 millones, los devuelve y le dan… una pala

ARGENTINA.- Un hombre se hizo viral debido a que encontró y devolvió dos cheques con un valor de 2 millones 170 mil pesos argentinos, que equivalen en México a 681 mil pesos.

El hombre honesto, tras encontrarlos decidió no cobrarlos y devolverlos a la empresa.; de recompensa le dieron una pala.

De acuerdo con medios locales, Luis Spahn, es el nombre del hombre, un subcontratista de la empresa Telecom, quien encontró los cheques cuando iba rumbo a Santa Fe.

Luis, no revisó los cheques hasta que llegó a su casa, asombrado vio el alto valor que estos tenían, pero aun así decidió devolverlos.

Se dijo que la compañía que había endosado los cheques, era una fábrica de herramientas y que se los otorgó a un comisionista quien los perdió.

“Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me traigan algo y aparecieron con una pala”