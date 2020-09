En Inglaterra rechazan a mujer de 3 mil empleos por ser sorda

INGLATERRA.- Una mujer en Inglaterra dice haber sido rechazada por más de 30 mil empleos en dos años y medio por lo que ha comenzado sospechar que sea por su discapacidad.

Afirma que algunos empleadores parecían interesados hasta que descubren que es sorda.

Kellie Wilson de 33 años ha solicitado miles de puestos en el transcurso de los últimos años, desde limpiadora y lavaplatos hasta recolectadora de contenedores.

Sin embargo, Wilson no ha podido conseguir nada desde el 2017 lo que ha destruido su confianza.

Got my nose pierced! Only taken years of um and ah That smegging hurt though!! Made my eyes water. Numb nose now…If only he’d made it numb first… 😢😏 pic.twitter.com/vwwbaqa2NR

Anteriormente, la mujer había trabajado en el servicio de libertad condicional en Student Loans Company, asegurando que su discapacidad nunca fue un problema.

Afirma que incluso sus colegas habían podido hacer algunas adaptaciones para ella. Ahora lo que más teme es haber sido rechazada debido a su discapacidad.

Además, algunas empresas en un inicio mostraban interés pero dejaban de responder cuando ella les explicaba que no podía hacer una entrevista por teléfono.

Kellie Wilson has applied for 3000 jobs in over 2 years – anything that doesn’t involve talking on the phone.

She says many employers are keen until they find out she's deaf…and she now fears it'll be even harder as unemployment rises.

Read more: https://t.co/gsb5N4ElE7 pic.twitter.com/bXAWODQYZh

— ITV News Calendar (@itvcalendar) September 7, 2020