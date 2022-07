En Connecticut, una mujer estrangula a sus tres hijos y se suicida después

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de Connecticut, estranguló a sus tres hijos y luego se suicidó, dirigía una guardería en su casa.

Las autoridades informaron que la mujer, atendía una guardería en su casa, la cual era “no oficial”; el día del crimen pidió a los padres, que no llevaran a sus hijos.

Sonia Loja era el nombre de la mujer, que el miércoles 27 de julio; avisó a los padres de los menores que estaban a su cuidado, que no podría atenderlos.

Agregó que escuchó a la mujer decir que “ya había llamado a todos los demás padres de los niños para decirles que no vinieran ese día”.

“Ayer por la mañana, justo antes de las 10, un tipo vino a dejar a su hijo y ella llegó a la puerta y dijo: ‘No, lo siento, no puedo verlo hoy'”, señaló uno de los vecinos de Sonia a medios de comunicación.

Según las autoridades, horas más tarde el esposo de Sonia Loja llamó al 911 para solicitar que acudieran a revisar su casa, debido a que había estado llamando a su esposa y no le contestaba.

Nunca se imaginó lo que encontraría, a toda su familia muerta, y que su esposa estranguló a sus tres hijos.

Los vecinos de las víctimas aseguraron que Sonia era una mujer “tranquila” y que nunca notaron indicios de violencia.

“He tenido un nudo en el estómago desde que me enteré de lo que pasó”, dijo Elvis, uno de los vecinos de la familia. “Todavía no tengo apetito. No estoy en shock, es más que shock, es como horror o como devastación”.