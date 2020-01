Ellos serán los fiscales para el juicio político contra Donald Trump

ESTADOS UNIDOS.- Dos de los fiscales que encabezaron la investigación en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, serán fiscales en el juicio político por parte de la Cámara Baja.

Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia y Jerry Nadler, presidente de la comisión de asuntos jurídicos, serán piezas clave en este juicio, anunció Nancy Pelosi, presidenta de la cámara.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 15, 2020