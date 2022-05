ESTADOS UNIDOS.- Luego de que ocurriera el tiroteo en la primaria Robb, en Texas, familiares de Eva Mireles, maestra de cuatro de primaria, confirmaron que murió en la agresión.

Asimismo, la maestra de cuarto grado, Eva Mireles, murió junto con al menos 18 niños y otros dos adultos en el tiroteo que ocurrió en Uvalde, Texas.

La abuela del atacante también murió, pues el agresor le disparó antes de cometer la masacre en la escuela.

No obstante, Mireles trabajó en el Distrito Escolar Independiente de Uvalde durante 17 años, dijo su tía, Lydia Martínez Delgado, en un comunicado.

Era madre y esposa a la que le encantaba correr y caminar; según el sitio web de la Escuela Primaria Robb.

My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. pic.twitter.com/qMlVoVEUrY

— Audrey (@audreymg0928) May 24, 2022