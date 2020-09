El presidente Donald Trump gastó un millón de pesos en peinados para la TV

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, dedujo un total de un millón de 568 mil 406 pesos gastados en peinados como “gastos de negocios”.

De acuerdo con el New York Times, sobre los impuestos que no pagó el presidente, destaca la deducción que logró por sus peinados para el show The Apprentice.

Asimismo dedujo 2 millones 240 mil 580 pesos (100 mil dólares) por un concepto similar para su esposa.

Según el reporte, Trump no pagó impuestos federales durante 10 de los últimos 15 años y en una ocasión sólo 750 mil dólares.

El presidente ha deducido otro tipo de actividades para evitar el pago de sus obligaciones fiscales, además ha declarado pérdidas millonarias en algunos negocios.

Por otra parte, los adversarios del presidente señalaron la ridícula cantidad gastada en peinados en sus redes sociales.

Alexandra Ocasio-Cortez, representante de Nueva York. Acusó que cuando ella gastó 5 mil pesos en un peinado, fue criticada por los republicanos.

Contrario a Trump, otros presidentes como George Bush y Barack Obama pagaron 2 millones de pesos al año únicamente en impuestos federales.

