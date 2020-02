Detienen a comisionado de la Policía Nacional de Honduras por lavado de dinero

HONDURAS.- La mañana de este martes las autoridades hondureñas detuvieron al comisionado de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda, y a su esposa, acusados por lavado de dinero.

El ministerio público informó en un comunicado el arresto de Sauceda y de su esposa, Patricia Estrada, todo esto por un fuerte operativo que se realizó, en el que se incautaron 33 bienes con un origen ilícito.

Entre los bienes incluyen ocho inmuebles, dos vehículos, productos financieros y terrenos, propiedad de los acusados.

Según la investigación, Sauceda, no pudo justificar el movimiento de más de medio millón de dólares en 13 cuentas bancarias a su nombre en los años de 2006 a 2017.

Por su parte, su esposa, no pudo justificar más de 100 mil dólares en 10 cuentas bancarias, ya que ella no tenía un empleo que le generará ingresos, por lo que no pudo demostrar el origen del dinero.

Por último, la fiscalía señaló que los bienes adquiridos por la pareja se pagaron en efectivo, por lo que no se determina la procedencia de los fondos.