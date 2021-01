Destituyen a Rob Phillips, funcionaron en Canadá por vacacionar

CANADÁ.- El primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció la renuncia de su ministro de Finanzas, Rob Phillips ya que realizó un viaje al Caribe en medio de la pandemia.

Phillips aceptó su error y después calificó sus acciones como un “error tonto”. Al respecto, Ford aseguró que la salida del exministro demostró que su gobierno toma en serio la obligación de mantenerse a un nivel más alto.

Añadió que no pone ninguna excusa por el hecho de que viajó cuando no debió hacerlo. Posteriormente, Ford resaltó en un comunicado que había aceptado la renuncia de Phillips luego de una conversación con él.

Ante esto, Ford le solicitó a Peter Bethlenfalvy, actual presidente de la junta del Tesoro, que asuma el cargo de ministro de Finanzas en forma interina.

Cabe destacar que justo antes de la temporada de las fiestas decembrinas, los funcionarios de salud de Ontario hicieron un llamado a la población a quedarse en casa.

