Descubren nueva y temible especie de dinosaurio en Argentina

ARGENTINA.- Se encontraron los restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio en la Patagonia argentina; se trata de uno de los principales depredadores de la región durante el Cretácico Superior.

Llukalkan aliocranianus o “el que causa miedo”, es el nombre de esta especie clasificado como abelisaúrido; vivió hace más de 80 millones de años.

Entre sus características principales se encuentran que sus restos denotan un tamaño de hasta 5 metros de largo, una mordida extremadamente poderosa, dientes muy afilados, enormes garras en sus patas y un sentido agudo del olfato.

En cuanto al cráneo, es corto con huesos ásperos, por esto, se concluye que en vida presentaba protuberancias y prominencias; su audición también era diferente, se cree que era mejor que la mayoría de los otros abelisáuridos y similar a la de los actuales cocodrilos.

Estos restos fósiles fueron encontrados a solo 700 metros de distancia en la Formación Bajo de la Carpa, cerca de La inventada, en Argentina.

Pretty exciting to see the new #abelisaurid #Llukalkan aliocranianus from the Santonian of Neuquén, #Argentina, just published in Journal of Vertebrate Paleontology by Federico Gianechini et al. Known from great remains! Cont… #dinosaurs pic.twitter.com/i43dSECkRX

— Darren Naish (@TetZoo) March 31, 2021